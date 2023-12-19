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Дроздецкий Николай Ксенофонтович

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

17.02.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Жена: Дроздецкая Анастасия Дементьевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1899 ст.

Сын: Дроздецкий Борис Николаевич

Мать ребёнка: Дроздецкая Анастасия Дементьевна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1903 ст.

Сын: Дроздецкий Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Дроздецкая Анастасия Дементьевна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
17.02.1904 ст.
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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