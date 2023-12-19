Дроздецкий Николай Ксенофонтович
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти17.02.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1899 ст.
Сын: Дроздецкий Борис Николаевич
Мать ребёнка: Дроздецкая Анастасия Дементьевна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1903 ст.
Сын: Дроздецкий Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Дроздецкая Анастасия Дементьевна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
17.02.1904 ст.
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд