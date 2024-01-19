Дроздецкая Анастасия Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздецкая Анастасия Дементьевна

Дроздецкая Анастасия Дементьевна

Место рождения

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Муж: Дроздецкий Николай Ксенофонтович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1899 ст.

Сын: Дроздецкий Борис Николаевич

Отец ребёнка: Дроздецкий Николай Ксенофонтович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1903 ст.

Сын: Дроздецкий Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Дроздецкий Николай Ксенофонтович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close