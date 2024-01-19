Дроздецкая Анастасия Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1899 ст.
Сын: Дроздецкий Борис Николаевич
Отец ребёнка: Дроздецкий Николай Ксенофонтович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1903 ст.
Сын: Дроздецкий Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Дроздецкий Николай Ксенофонтович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно