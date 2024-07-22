Луковка Ананий Фомич
Место рождения
Дата рождения01.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1863
Восприемники: 1. Исаченко Афанасий Митрофанович 2. Комышова Минодора Ивановна
Бракосочетание
06.11.1883
Жених - 20 лет 1м браком Невеста - 20 лет 1м браком Поручители По жениху: - Силяев Захарий - Комышов Илья По невесте: - Шукаев Вукола - Жабин Макар
Поручитель
04.11.1888
По жениху Жених - Шукаев Вукола Калинникович, 35 лет вдов по 1му браку Невеста - Бушкина Ефимия Ларионовна, 38 лет вдова по 1му браку
Рождение ребёнка
20.12.1888
Дочь: Луковка Ульяния Ананьевна
Мать ребёнка: Луковка Марина Трифоновна
Восприемники: 1. Торчило Иларион Саввич 2. Луковка Назария дочь девица Елисавета
Поручитель
29.01.1890
По невесте Жених - Торчило Ларион Саввич, 23 года вдов от 1го брака Невеста - Мантулина Мария Ивановна, 25 лет вдова от 1го брака
Поручитель
15.04.1890
По невесте Жених - Колмыков Мартин Иванович, 28 лет вдов от 1го брака Невеста - Ивашинина Анна Емельяновна, девица
Поручитель
07.10.1890
По невесте Жених - Терновский Сафроний Антонович, 18 лет 1м браком Невеста - Глушечева Матрона Харитоновна, 21 год девица
Рождение ребёнка
07.07.1892
Дочь: Луковка Мария Ананьевна
Мать ребёнка: Луковка Марина Трифоновна
Восприемники: 1. Торчило Иларион Саввич 2. Шутова Евлампия жена Анна Максимовна
Восприемник
14.07.1892
Шукаев Владимир Отец - Шукаев Адамил Калинович Мать - Акилина Онуфриевна
Поручитель
28.10.1892
По невесте Жених - Проценко Афанасия Константинович, Благовещенский крестьянин, 42 года 2м браком Невеста - Степанюшка Стефанида Иларионовна, 40 лет 2м браком
Рождение ребёнка
15.10.1894
Мать ребёнка: Луковка Марина Трифоновна
Восприемники: 1. Назарица Григорий Трифонович 2. Жабина Макария жена Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно