Беляева (Лёвкина) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.06.1935
Дата смерти23.10.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1935
Отец: Лёвкин Иван Петрович
Мать: Лёвкина Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1961
Рождение ребёнка
22.04.1963
Сын: Беляев Виталий Геннадьевич
Отец ребёнка: Беляев Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.09.1965
Рождение ребёнка
30.07.1970
Смерть
23.10.2005
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область