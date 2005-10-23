Беляева (Лёвкина) Любовь Ивановна 08.06.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляева (Лёвкина) Любовь Ивановна

Место рождения

Батушево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

08.06.1935

Дата смерти

23.10.2005

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1935

Отец: Лёвкин Иван Петрович

Мать: Лёвкина Устинья Ивановна

Батушево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
22.04.1963

Сын: Беляев Виталий Геннадьевич

Отец ребёнка: Беляев Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Геннадий Григорьевич

Смерть
23.10.2005
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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