Беляев Геннадий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1933
Дата смерти21.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933
Отец: Беляев Григорий Илларионович
Мать: Беляева Наталья
Рождение ребёнка
07.08.1961
Рождение ребёнка
22.04.1963
Сын: Беляев Виталий Геннадьевич
Мать ребёнка: Беляева (Лёвкина) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1965
Рождение ребёнка
30.07.1970
Смерть
21.01.2005
Свободный, город Свободный, Амурская область