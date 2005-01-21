Беляев Геннадий Григорьевич 12.03.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляев Геннадий Григорьевич

Место рождения

Поповка, Мазановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

12.03.1933

Дата смерти

21.01.2005

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933

Отец: Беляев Григорий Илларионович

Мать: Беляева Наталья

Поповка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
07.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева (Лёвкина) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1963

Сын: Беляев Виталий Геннадьевич

Мать ребёнка: Беляева (Лёвкина) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева (Лёвкина) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева (Лёвкина) Любовь Ивановна

Смерть
21.01.2005
Свободный, город Свободный, Амурская область

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