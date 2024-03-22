Кобелева (Мясникова) Анастасия Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Мясникова) Анастасия Георгиева

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
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Место
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Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
18.05.1897 ст.

Муж: Кобелев Иоанн Петров

Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 190
Смерть
Неизвестно
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