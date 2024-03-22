Кобелева (Мясникова) Анастасия Георгиева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1878 ст.
Бракосочетание
18.05.1897 ст.
Муж: Кобелев Иоанн Петров
Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 190
Смерть
Неизвестно