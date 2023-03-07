Зелюкова (Хуртина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюкова (Хуртина) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1953

Муж: Зелюков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
11.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зелюков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зелюков Иван Николаевич

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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