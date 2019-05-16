Пачкин Егор Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачкин Егор Вячеславович

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

16.05.2019

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.2019

Отец: Пачкин Вячеслав Николаевич

Мать: Филонова Анна Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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