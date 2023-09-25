Демакова (Пряникова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демакова (Пряникова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демаков Андрей Витальевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1987

Дочь: Демакова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Демаков Андрей Витальевич

Рождение ребёнка
15.01.1989

Дочь: Демакова Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Демаков Андрей Витальевич

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