Демакова (Пряникова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1987
Дочь: Демакова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Демаков Андрей Витальевич
Рождение ребёнка
15.01.1989
Дочь: Демакова Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Демаков Андрей Витальевич