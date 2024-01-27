(Сливкова (Slivkoff)) Мария Ефтеевна (Efstay)
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
14.03.1888
Сын: Батиев Botieff Jacob Yakov Merkell Makarovich
Отец ребёнка: Батиев (botseuv) Маркел (Merkell) Андреевич (Andrew)
Kars Russia
Смерть
Неизвестно