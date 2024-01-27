(Сливкова (Slivkoff)) Мария Ефтеевна (Efstay) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сливкова (Slivkoff)) Мария Ефтеевна (Efstay)

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сливков Slivkoff Ефтей Efstay Егорович Gregory Andrew

Мать: Slivkoff Татьяна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
14.03.1888

Сын: Батиев Botieff Jacob Yakov Merkell Makarovich

Отец ребёнка: Батиев (botseuv) Маркел (Merkell) Андреевич (Andrew)

Kars Russia
Смерть
Неизвестно
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