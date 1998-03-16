Артемова (Панферова) Вера Ильинична
Место рождения
Дата рождения30.09.1913
Дата смерти16.03.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1913
Отец: Панферов Илья
Мать: Панферова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Одоненко Александра Ильинична
Отец ребёнка: Артемов Илья Тихонович
Рождение ребёнка
03.07.1941
Отец ребёнка: Артемов Илья Тихонович
Родился во время боя в Теплом. Иванушкина Дина Васильевна рассказывала.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1998