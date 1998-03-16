Артемова (Панферова) Вера Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Панферова) Вера Ильинична

Место рождения

Хомутовка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.09.1913

Дата смерти

16.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1913

Отец: Панферов Илья

Мать: Панферова Анна Сергеевна

Хомутовка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Одоненко Александра Ильинична

Отец ребёнка: Артемов Илья Тихонович

Рождение ребёнка
03.07.1941

Сын: Артемов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Артемов Илья Тихонович

Родился во время боя в Теплом. Иванушкина Дина Васильевна рассказывала.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Илья Тихонович

Смерть
16.03.1998