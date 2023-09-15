Одоненко (Артемова) Александра Ильинична
Место рождения
Дата рождения1936
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Артемов Илья Тихонович
Мать: Артемова Вера Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарева Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Одоненко Олег Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишлова Клавдия Олеговна
Отец ребёнка: Одоненко Олег Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область
г. Электросталь Московской обл., ул. Товасяна, д. 21, кв. 137 Индекс: 144012 телефон домашний: 116-61