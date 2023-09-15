Одоненко (Артемова) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одоненко (Артемова) Александра Ильинична

Место рождения

Красивое Озеро

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Артемов Илья Тихонович

Мать: Артемова Вера Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарева Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Одоненко Олег Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишлова Клавдия Олеговна

Отец ребёнка: Одоненко Олег Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одоненко Олег Иванович

Место жительства
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область
г. Электросталь Московской обл., ул. Товасяна, д. 21, кв. 137 Индекс: 144012 телефон домашний: 116-61
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