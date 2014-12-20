Кочетков Михаил Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетков Михаил Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1959

Дата смерти

20.12.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1959

Отец: не указан

Мать: Кочеткова Неоэнела Степанова

Бракосочетание
31.10.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.12.2014
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