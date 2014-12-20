Кочетков Михаил Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1959
Дата смерти20.12.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1959
Отец: не указан
Бракосочетание
31.10.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.12.2014