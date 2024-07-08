Васильева (Буканова) Дарья Сергеевна 27.11.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева (Буканова) Дарья Сергеевна

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Место рождения

Первомайский, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайский, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
16.06.2016

Сын: Васильев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Николаевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.09.2023

Дочь: Васильева Мирослава Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Николаевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область

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