Васильева (Буканова) Дарья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.2016
Сын: Васильев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Николаевич
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.09.2023
Дочь: Васильева Мирослава Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Николаевич
Калининград, город Калининград, Калининградская область