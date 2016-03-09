Скворцова (Баранова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Баранова) Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.09.1936

Дата смерти

09.03.2016

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1936

Отец: Баранов Дмитрий Васильевич

Мать: Баранова Татьяна Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
09.03.2016
п.Усть-Кинельский, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
п.Усть-Кинельский, Самарская область
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