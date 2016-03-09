Скворцова (Баранова) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.09.1936
Дата смерти09.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1936
Россия
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
09.03.2016
п.Усть-Кинельский, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
п.Усть-Кинельский, Самарская область