Горшенина (Шарова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения24.02.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1862
Отец: Шаровъ Игнатий
Мать: Шарова Матрена
Бракосочетание
02.02.1879
Муж: Горшенинъ Поликарпъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1880
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
26.11.1884
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
09.04.1888
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
26.12.1891
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
07.06.1894
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Горшенинъ Антонъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ