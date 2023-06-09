Горшенина (Шарова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршенина (Шарова) Евдокия

Горшенина (Шарова) Евдокия

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.02.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1862

Отец: Шаровъ Игнатий

Мать: Шарова Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1879

Муж: Горшенинъ Поликарпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1880

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1884

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1888

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1891

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1894

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Горшенинъ Антонъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Поликарпъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан