Бибик Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибик Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1902

Отец: Бибик Иван Малахиев

Мать: Бибик Пелагия Николаевна

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