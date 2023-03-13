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Бычковъ Мартьянъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бычковъ Михаилъ

Мать: Бычкова Мария

Бракосочетание
19.02.1888

Жена: Бычкова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1888

Сын: Бычковъ Савелий

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Бычковъ Макарий

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия

Рождение ребёнка
10.02.1891

Дочь: Бычкова Евдокия

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1894

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан