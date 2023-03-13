Бычковъ Мартьянъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Бычковъ Михаилъ
Мать: Бычкова Мария
Бракосочетание
19.02.1888
Жена: Бычкова Евдокия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1888
Сын: Бычковъ Савелий
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бычковъ Макарий
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия
Рождение ребёнка
10.02.1891
Дочь: Бычкова Евдокия
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия
Рождение ребёнка
08.08.1894
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан