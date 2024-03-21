Онохин Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения18.09.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1906
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.11.1908
Дочь: Онохина Анна Иванова
Мать ребёнка: Онохина (Лилева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
13.06.1914
Сын: Онохин Федор Иванов
Мать ребёнка: Онохина (Лилева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
04.06.1915
Дочь: Онохина Антонина Иванова
Мать ребёнка: Онохина (Лилева) Екатерина Михайловна