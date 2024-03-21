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Онохин Иван Иванов

Место рождения

Ильина, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

18.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильина, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
03.09.1906

Жена: Онохина (Лилева) Екатерина Михайловна

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.11.1908

Дочь: Онохина Анна Иванова

Мать ребёнка: Онохина (Лилева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
13.06.1914

Сын: Онохин Федор Иванов

Мать ребёнка: Онохина (Лилева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
04.06.1915

Дочь: Онохина Антонина Иванова

Мать ребёнка: Онохина (Лилева) Екатерина Михайловна

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