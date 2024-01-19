деревня Ильина, деревня Ильина, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд (на 1905) — Familio

Ильина

Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
2153Ильина, д. вл.при колодце.5010195677
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Никулино. Д. Починок, Вахутино, Алешица, Сковородино, Яблона, Прудище, Запурище, Матюгина, Хмельнична, Купалище, Прудки, Ильина, Серкова, Закемпонье, Васькино, Гмызино Показать все 28Як. Григ. Голицын65315256

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Мордвиновская волость
2277Ильина деревня5811217485
Гороховецкий уезд, Неверослободская волость
2409Ильино деревня7017220506
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