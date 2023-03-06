Анисья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Сергей Панфёров
Отец ребёнка: Панфёр Назаров
отпущен на волю в 1842 г. - РС 1850 г.
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Панфёрова
Отец ребёнка: Панфёр Назаров
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Василий Панфёров
Отец ребёнка: Панфёр Назаров
отпущен на волю в 1842 году
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Тихон Панфёров
Отец ребёнка: Панфёр Назаров
отпущен на волю в 1842 году - РС 1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфёр Назаров
Смерть
Неизвестно