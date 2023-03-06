Анисья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Сергей Панфёров

Отец ребёнка: Панфёр Назаров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
отпущен на волю в 1842 г. - РС 1850 г.
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Панфёрова

Отец ребёнка: Панфёр Назаров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Василий Панфёров

Отец ребёнка: Панфёр Назаров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
отпущен на волю в 1842 году
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Тихон Панфёров

Отец ребёнка: Панфёр Назаров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
отпущен на волю в 1842 году - РС 1850
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфёр Назаров

Смерть
Неизвестно
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