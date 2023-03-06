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Панфёр Назаров

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Назар Семёнов

Мать: Степанида Ефимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
отпущен на волю с семейством в 1842 году - РС 1850 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Сергей Панфёров

Мать ребёнка: Анисья Матвеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
отпущен на волю в 1842 г. - РС 1850 г.
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Панфёрова

Мать ребёнка: Анисья Матвеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Василий Панфёров

Мать ребёнка: Анисья Матвеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
отпущен на волю в 1842 году
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Тихон Панфёров

Мать ребёнка: Анисья Матвеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
отпущен на волю в 1842 году - РС 1850
Смерть
Неизвестно

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