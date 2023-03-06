Панфёр Назаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Назар Семёнов
Мать: Степанида Ефимова
отпущен на волю с семейством в 1842 году - РС 1850 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Сергей Панфёров
Мать ребёнка: Анисья Матвеева
отпущен на волю в 1842 г. - РС 1850 г.
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Панфёрова
Мать ребёнка: Анисья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Василий Панфёров
Мать ребёнка: Анисья Матвеева
отпущен на волю в 1842 году
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Тихон Панфёров
Мать ребёнка: Анисья Матвеева
отпущен на волю в 1842 году - РС 1850
Смерть
Неизвестно