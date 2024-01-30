Бирюкова Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Варвара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дягтёв Семен

Мать: Дягтёва Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Бирюков Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
17.11.1951

Дочь: Королева Алла Петровна

Отец ребёнка: Бирюков Петр Кузьмич

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