Бирюкова Варвара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дягтёв Семен
Мать: Дягтёва Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирюков Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Бирюков Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
17.11.1951
Дочь: Королева Алла Петровна
Отец ребёнка: Бирюков Петр Кузьмич