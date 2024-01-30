Бирюков Петр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Светлана Петровна
Мать ребёнка: Бирюкова Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
17.11.1951
Дочь: Королева Алла Петровна
Мать ребёнка: Бирюкова Варвара Семеновна