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Андреев Юрий Михайлович
Андреев Юрий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Андреев Михаил Григорьевич
1913 г.р.
Мать
Андреева (Патраева) Раиса Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Андреев Михаил Григорьевич
Мать:
Андреева Раиса Васильевна
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