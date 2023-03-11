Андреева (Патраева) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Андреев Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Андреев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Андреев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Андреев Григорий Петрович