Андреева (Патраева) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Патраева) Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Андреев Николай Петрович

Отец ребёнка: Андреев Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Андреев Григорий Петрович

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