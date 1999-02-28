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Воронков Михаил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

28.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богословская (Воронкова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Антонина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Воронков Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.02.1999

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