Воронков Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти28.02.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богословская (Воронкова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Антонина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Воронков Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.02.1999