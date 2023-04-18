Фелисеева Инна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1980
Дочь: Михеева Маргарита Анатольевна
Отец ребёнка: Михеев Анатолий Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Михеев Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Анатолий Алексеевич