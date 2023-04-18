Фелисеева Инна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фелисеева Инна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1980

Дочь: Михеева Маргарита Анатольевна

Отец ребёнка: Михеев Анатолий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Михеев Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Роман Анатольевич

Отец ребёнка: Михеев Анатолий Алексеевич