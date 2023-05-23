Петин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Петин Петр Иванович
Отец ребёнка: Петин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петин Антон Иванович
Отец ребёнка: Петин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петин Иван
Смерть
Неизвестно