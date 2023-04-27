von Eppenstein Gottfried IV.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1290
Дата смерти1342
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1290
Бракосочетание
Около 1307
Жена: Jutta
Рождение ребёнка
Около 1308
Мать ребёнка: Jutta
Рождение ребёнка
1317
Дочь: Von Käfernburg Loretta
Мать ребёнка: Von Dhaun-Oberstein Loretta
Eppstein, Hesse Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Eppenstein
Смерть
1342