von Eppenstein Gottfried IV. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Eppenstein Gottfried IV.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1290

Дата смерти

1342

Пол

Мужской

Отец

Около 1256 г.р.

Мать

Около 1260 г.р.

Жена

Около 1291 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1290

Отец: Von Eppenstein Siegfried

Мать: Von Falkenstein-Münzenberg Isengard

Бракосочетание
Около 1307

Жена: Jutta

Рождение ребёнка
Около 1308

Сын: Von Eppenstein Gottfried

Мать ребёнка: Jutta

Рождение ребёнка
1317

Дочь: Von Käfernburg Loretta

Мать ребёнка: Von Dhaun-Oberstein Loretta

Eppstein, Hesse Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Eppenstein
Смерть
1342