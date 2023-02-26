Цепелкин Василий (Трифонов)
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1776
Дата смерти25.01.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Цепелкин Тихон Григорьев
Мать: Ефросинья Емельянова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1797
Жена: Фёкла Александрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Устина Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
Рождение ребёнка
12.06.1801
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
Рождение ребёнка
23.03.1804
Сын: Цепелкин Захарий Васильев
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1806
Сын: Цепелкин Лука (Лупа) Васильев
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1808
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
Рождение ребёнка
?.06.1818
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Федот Васильев
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
Рождение ребёнка
29.12.1821
Дочь: Анисия Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
Рождение ребёнка
До 1822
Дочь: Зеновия Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Александрова
Смерть
25.01.1833
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище