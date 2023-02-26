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Цепелкин Василий (Трифонов)

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1776

Дата смерти

25.01.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Цепелкин Тихон Григорьев

Мать: Ефросинья Емельянова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1797

Жена: Фёкла Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Устина Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

Рождение ребёнка
12.06.1801

Сын: Цепелкин Пётр Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1804

Сын: Цепелкин Захарий Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1806

Сын: Цепелкин Лука (Лупа) Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1808
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Цепелкин Егор Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1818

Сын: Цепелкин Карп Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Федот Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Цепелкин Кирилл Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

Рождение ребёнка
29.12.1821

Дочь: Анисия Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1822

Дочь: Зеновия Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Александрова

Смерть
25.01.1833
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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