Володин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
08.08.1845
Сын: Володин Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Володина Васса Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Володин Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1854
Дочь: Володина Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Володина Васса Максимовна
Рождение ребёнка
30.10.1855
Сын: Володин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Володина Васса Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно