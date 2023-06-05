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Володин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Володин Алексей Архипович

Мать: Володина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1845

Сын: Володин Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Володина Васса Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Володин Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1854

Дочь: Володина Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Володина Васса Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.10.1855

Сын: Володин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Володина Васса Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Васса Максимовна

Смерть
Неизвестно