Володин Алексей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Володин Архип Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Володина Ефимия Алексеевна
Мать ребёнка: Володина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1823
Сын: Володин Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Володина Параскева Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Володин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Володина Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно