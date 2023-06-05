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Володин Алексей Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Володин Архип Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Володина Ефимия Алексеевна

Мать ребёнка: Володина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1823

Сын: Володин Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Володина Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Володин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Володина Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно
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