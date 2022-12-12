Колупаев Аксён Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолупаев Аксён Григорьевич

Колупаев Аксён Григорьевич

avatar

Место рождения

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1818 и 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1821 ст.

Отец: Колупаев Григорий Климентович

Мать: - Дарья -

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Колупаев Аврам Аксёнович

Мать ребёнка: - Агафья Андреевна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.01.1849 ст.

Сын: Колупаев Григорий Аксёнович

Мать ребёнка: - Агафья Андреевна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1850 ст.

Дочь: Колупаева Прасковья Аксёновна

Мать ребёнка: - Агафья Андреевна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.06.1851 ст.

Сын: Колупаев Прокопий Аксёнович

Мать ребёнка: - Агафья Андреевна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.01.1858 ст.

Сын: Колупаев Филипп Аксёнович

Мать ребёнка: - Агафья Андреевна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колупаева Марина Аксёновна

Мать ребёнка: - Агафья Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close