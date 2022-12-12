Колупаев Аксён Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1818 и 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1818 и 1821 ст.
Отец: Колупаев Григорий Климентович
Мать: - Дарья -
Рождение ребёнка
1846 ст.
Мать ребёнка: - Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1849 ст.
Сын: Колупаев Григорий Аксёнович
Мать ребёнка: - Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1850 ст.
Дочь: Колупаева Прасковья Аксёновна
Мать ребёнка: - Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
29.06.1851 ст.
Сын: Колупаев Прокопий Аксёнович
Мать ребёнка: - Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
06.01.1858 ст.
Сын: Колупаев Филипп Аксёнович
Мать ребёнка: - Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колупаева Марина Аксёновна
Мать ребёнка: - Агафья Андреевна
Смерть
Неизвестно