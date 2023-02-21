- Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Агафья Андреевна

- Агафья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Колупаев Аврам Аксёнович

Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.01.1849 ст.

Сын: Колупаев Григорий Аксёнович

Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1850 ст.

Дочь: Колупаева Прасковья Аксёновна

Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.06.1851 ст.

Сын: Колупаев Прокопий Аксёнович

Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.01.1858 ст.

Сын: Колупаев Филипп Аксёнович

Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колупаева Марина Аксёновна

Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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