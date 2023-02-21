- Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич
Рождение ребёнка
22.01.1849 ст.
Сын: Колупаев Григорий Аксёнович
Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1850 ст.
Дочь: Колупаева Прасковья Аксёновна
Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич
Рождение ребёнка
29.06.1851 ст.
Сын: Колупаев Прокопий Аксёнович
Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич
Рождение ребёнка
06.01.1858 ст.
Сын: Колупаев Филипп Аксёнович
Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колупаева Марина Аксёновна
Отец ребёнка: Колупаев Аксён Григорьевич
Смерть
Неизвестно