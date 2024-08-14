Глухова Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Глухов Гавриил Ильич
Отец ребёнка: Глухов Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Глухов Сергей Ильич
Отец ребёнка: Глухов Илья Никифорович
Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.4863 ст.
Дочь: Глухова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Глухов Илья Никифорович
Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край