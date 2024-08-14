Глухова Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Илья Никифорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Глухов Гавриил Ильич

Отец ребёнка: Глухов Илья Никифорович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Глухов Сергей Ильич

Отец ребёнка: Глухов Илья Никифорович

Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.4863 ст.

Дочь: Глухова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Глухов Илья Никифорович

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

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