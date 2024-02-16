Глухов Сергей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Глухов Илья
Мать: Глухова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Глухова Фекла Сергеевна
Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
21.10.1895
Дочь: Глухова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Глухова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Глухова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Глухова Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно