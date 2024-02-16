Глухов Сергей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Сергей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Глухов Илья

Мать: Глухова Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Глухова Фекла Сергеевна

Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Глухов Платон Сергеевич

Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
21.10.1895

Дочь: Глухова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Глухова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Глухова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Глухова Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Глухов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Глухов Аверьян Сергеевич

Мать ребёнка: Глухова Параскева Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Параскева Филипповна

Смерть
Неизвестно
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