Глухова Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухова Параскева Филипповна

Глухова Параскева Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Глухова Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Глухов Платон Сергеевич

Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
21.10.1895

Дочь: Глухова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Глухова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Глухова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Глухова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Глухов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Глухов Аверьян Сергеевич

Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Сергей Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close