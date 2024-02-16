Глухова Параскева Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Глухова Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
21.10.1895
Дочь: Глухова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Глухова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Глухова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Глухова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Глухов Сергей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глухов Сергей Ильич
Смерть
Неизвестно