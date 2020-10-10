Зачиняев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачиняев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1955

Дата смерти

10.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1955

Отец: Зачиняев Тимофей

Мать: Зачиняева Валентина Ивановна

Бракосочетание
18.08.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
10.10.2020
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: Болезнь | COVID-19
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