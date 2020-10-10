Зачиняев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1955
Дата смерти10.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1955
Отец: Зачиняев Тимофей
Бракосочетание
18.08.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
10.10.2020
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: Болезнь | COVID-19