Гайтота Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайтота Николай Алексеевич

Гайтота Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Гайтота Алексей

Мать: Брюховецкая Марфа Петровна

Призыв на военную службу
1943
Пятихатки, Дніпропетровська область
Военная служба
С 1943 по Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1992214602 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1989045203 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991042023
Место жительства
1943
Петриково, Дніпропетровська область
Попал в плен (военное)
02.08.1944
Варшава, Польша
Варшава, Польша https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65583556
Место жительства
02.08.1944
Заорилье, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайтота Вера Климовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close