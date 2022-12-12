Гайтота Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Гайтота Алексей
Призыв на военную службу
1943
Пятихатки, Дніпропетровська область
Военная служба
С 1943 по Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1992214602 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1989045203 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991042023
Место жительства
1943
Петриково, Дніпропетровська область
Попал в плен (военное)
02.08.1944
Варшава, Польша
Варшава, Польша https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65583556
Место жительства
02.08.1944
Заорилье, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайтота Вера Климовна
Смерть
Неизвестно