Соколов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1926
Дата смерти10.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Тютикова) Зоя
Смерть
10.06.1998