Соколов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1926

Дата смерти

10.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Тютикова) Зоя

Смерть
10.06.1998

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