Марья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Архиповна

Марья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Захар Евсеевич

Отец ребёнка: Евсей Петрович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Никифор Евсеевич

Отец ребёнка: Евсей Петрович

Исенева, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей Петрович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Яков Евсеевич

Отец ребёнка: Евсей Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.