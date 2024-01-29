Марья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Захар Евсеевич
Отец ребёнка: Евсей Петрович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Никифор Евсеевич
Отец ребёнка: Евсей Петрович
Исенева, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей Петрович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Яков Евсеевич
Отец ребёнка: Евсей Петрович
Смерть
Неизвестно