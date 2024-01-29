Евсей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Захар Евсеевич

Мать ребёнка: Марья Архиповна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Никифор Евсеевич

Мать ребёнка: Марья Архиповна

Исенева, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Евсеевна

Мать ребёнка: Марья Архиповна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Яков Евсеевич

Мать ребёнка: Марья Архиповна

Смерть
1846

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