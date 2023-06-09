Воронкова (Извекова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Извекова) Мария Григорьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1875

Дата смерти

06.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Извеков Григорий Игнатьевич

Мать: Извекова Ксения Никоновна

Бракосочетание
07.02.1892

Муж: Воронков Семен Никифорович

Рождение ребёнка
01.12.1892

Сын: Воронков Николай Семенович

Отец ребёнка: Воронков Семен Никифорович

Рождение ребёнка
22.10.1896

Сын: Воронков Игнат Семенович

Отец ребёнка: Воронков Семен Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1902
Причина смерти: чахотка