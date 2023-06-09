Воронкова (Извекова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти06.01.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
07.02.1892
Рождение ребёнка
01.12.1892
Сын: Воронков Николай Семенович
Отец ребёнка: Воронков Семен Никифорович
Рождение ребёнка
22.10.1896
Отец ребёнка: Воронков Семен Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1902
Причина смерти: чахотка