Подсекина (Саечникова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саечников Павел Иванович
Мать: Саечникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Светлана Апполинарьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Около 1995