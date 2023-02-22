Подсекина (Саечникова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсекина (Саечникова) Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саечников Павел Иванович

Мать: Саечникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Светлана Апполинарьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Около 1995
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