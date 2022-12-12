Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Смирнова Александра Сократовна
Отец ребёнка: Байков Сократ Петрович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Самылина Мария Сократовна
Отец ребёнка: Байков Сократ Петрович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Байков Дмитрий Сократович
Отец ребёнка: Байков Сократ Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Сократовна
Отец ребёнка: Байков Сократ Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно