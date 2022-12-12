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Федосья Ивановна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Смирнова Александра Сократовна

Отец ребёнка: Байков Сократ Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Самылина Мария Сократовна

Отец ребёнка: Байков Сократ Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Байков Дмитрий Сократович

Отец ребёнка: Байков Сократ Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Сократовна

Отец ребёнка: Байков Сократ Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Сократ Петрович

Смерть
Неизвестно
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