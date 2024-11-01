Марк Гаврилов
Место рожденияНегошково
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Гаврила Логинов
Мать: не указана
Негошково
Бракосочетание
11.07.1759 ст.
Жена: Ирина Ларионова
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-9RCV?i=166&cc=1921824 Невеста - вдова 1,5 брак
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Маркова
Мать ребёнка: Ирина Ларионова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Ирина Ларионова
Военная служба
1776
рекрут
Смерть
Неизвестно