Марк Гаврилов 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марк Гаврилов

Место рождения

Негошково

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Гаврила Логинов

Мать: не указана

Негошково
Бракосочетание
11.07.1759 ст.

Жена: Ирина Ларионова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-9RCV?i=166&cc=1921824 Невеста - вдова 1,5 брак
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Маркова

Мать ребёнка: Ирина Ларионова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Анфиноген Марков Иудин

Мать ребёнка: Ирина Ларионова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Военная служба
1776
рекрут
Смерть
Неизвестно

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