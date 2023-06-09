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Боброва Александра Аполлосовна

Место рождения

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Бобров Аполлос

Мать: не указана

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Зязин Александр Павлович

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410678#698 Поручители по жениху: Спасской волости деревни Бурлева крестьянин Александр Александрович Шишов, Турундаевской волости деревни Бабикова крестьянинИ... Показать все
Смерть
Неизвестно