Боброва Александра Аполлосовна
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: Бобров Аполлос
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1903
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410678#698 Поручители по жениху: Спасской волости деревни Бурлева крестьянин Александр Александрович Шишов, Турундаевской волости деревни Бабикова крестьянинИ... Показать все
Смерть
Неизвестно