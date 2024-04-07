Зязин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1903
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410678#698 Поручители по жениху: Спасской волости деревни Бурлева крестьянин Александр Александрович Шишов, Турундаевской волости деревни Бабикова крестьянинИ... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1918 ст.
Сын: Зязин Николай Александрович
Мать ребёнка: Зязина (Боброва) Александра Аполлосовна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410651#525 Воспреемница - той же деревни крестьянская девица Мария Павловна Статьина
Смерть
Неизвестно