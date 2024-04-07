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Зязин Александр Павлович

Место рождения

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Зязина (Боброва) Александра Аполлосовна

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410678#698 Поручители по жениху: Спасской волости деревни Бурлева крестьянин Александр Александрович Шишов, Турундаевской волости деревни Бабикова крестьянинИ... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1918 ст.

Сын: Зязин Николай Александрович

Мать ребёнка: Зязина (Боброва) Александра Аполлосовна

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410651#525 Воспреемница - той же деревни крестьянская девица Мария Павловна Статьина
Смерть
Неизвестно

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