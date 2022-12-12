Шаманин Игнатий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманин Игнатий Львович

Шаманин Игнатий Львович

avatar

Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Шаманин Лев Лукьянович

Мать: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Шаманин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шаманин Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Шаманин Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шаманин Епифан Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close