Шаманин Игнатий Львович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Шаманин Лев Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Шаманин Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шаманин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шаманин Епифан Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно